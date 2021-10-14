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    Yabancıya konut satışı rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

    Türkiye genelinde satılan konut sayısı Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143'e çıktı. Aylık bazda son 13 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşılırken, aynı zamanda en yüksek Eylül ayı satış rakamı yakalandı. Yabancıya yapılan konut satışı yüzde 26 artarak 6 bin 630 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

    Yabancıya konut satışı rekor kırdı

    Türkiye genelinde satılan konut sayısı Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143'e çıktı. Aylık bazda son 13 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşılırken, aynı zamanda en yüksek Eylül ayı satış rakamı yakalandı. Yabancıya yapılan konut satışı yüzde 26 artarak 6 bin 630 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. İlk 9 ayda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.2 artarak 37 bin 479'a çıktı. Burada da tüm zamanların rekoruna imza atıldı.

    BİN HAKİM VE SAVCI ALINACAK
    Adalet Bakanlığı'nca bin hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılacak sınavın şartları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak. ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ile İzmir'de Karşıyaka, Bornova ve Çiğli sınav merkezlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında internet aracılığıyla yapabilecek.

    'ZEKA GÜCÜ'NE 25 YENİ SINIF
    Turkcell,     özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Zeka Gücü' projesi kapsamında, Türkiye'ye 25 yeni teknoloji sınıfı kazandırdı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Düzce BİLSEM'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, "Şimdiye kadar 42 şehirde açtığımız 70 Zeka Gücü sınıfı ile ulaştığımız 200 bin öğrencimizin teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sınıflarımızın sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz" dedi.

        GÜVENLİ SÜRÜŞ!
        Alman modifiye firması Klassen, Rolls-Royce'un SUV modeli Cullinan'ın yeni bir zırhlı versiyonunu piyasaya sürdü. Verilen bilgiye göre, güçlendirilmiş tavan ve zemin aynı anda patlayan iki DM51 el bombasına dayanabiliyor. Tüm kapı contalarına entegre edilen sistem, mermilerin buraya nüfuz etmemesini sağlıyor. Çok katmanlı kurşun geçirmez cam kullanılan aracın fiyatı ise normal Cullinan'ın neredeyse iki katı. 3 ayda yapılabilen araca sahip olmak isteyenin, 833 bin euro ödemesi gerekiyor.

        19 AY SONRA BİR İLK
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),         19 aylık aranın ardından ilk fiziki ticaret heyeti programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Bakü'de düzenlenen ticaret heyetine TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan başkanlık etti. Büyük ilgi gören temaslarda, 155 iş görüşmesi gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, salgın sürecinde durmadan çalıştıklarını, 19 aylık dönemde 72 ülkeye 94 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi Azerbaycan'a gerçekleştirdik" dedi.

        GİRİŞİMLER SAHNE ALACAK
        Bu sene 10'uncu yaşını kutlayan Big Bang Start-up Challenge için geri sayım başladı. İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlik, dünyadan ve Türkiye'den girişimcileri ağırlayacak. Big Bang'de 20 girişim sahnede sunum yaparken; birbirinden farklı sektörlere çözüm üreten yaklaşık 90 teknolojik girişimin standı online olarak ziyaret edilebilecek. Geçtiğimiz yıl 54 milyon liralık kaynağı girişimlere ulaştıran Big Bang'in, kendi rekorunu kırarak bu yıl çok daha büyük bir kaynak yaratması bekleniyor.

            GENÇLER YARIŞIYOR
            Tekstil             ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu 'TechXtile Start- Up Challenge' bu yıl üçüncü kez start alıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında girişimciler ve girişimci adayları 24 Ekim'e kadar projeleri ile başvuru yapabilecek. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve start-up geliştiricileri ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğini planlama hedefi olan tüm girişimcilerimizi bekliyoruz" dedi. Start-Up Challenge 2021 ödülleri; Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Level Up), Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) ve Kadın Girişimci Özel Ödülü olmak üzere üç kategoride verilecek.
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            Haberler Ekonomi Yabancıya konut satışı rekor kırdı (Ekonomi haberleri)
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