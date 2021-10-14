Yabancıya konut satışı rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

Türkiye genelinde satılan konut sayısı Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143'e çıktı. Aylık bazda son 13 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşılırken, aynı zamanda en yüksek Eylül ayı satış rakamı yakalandı. Yabancıya yapılan konut satışı yüzde 26 artarak 6 bin 630 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. İlk 9 ayda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.2 artarak 37 bin 479'a çıktı. Burada da tüm zamanların rekoruna imza atıldı.
BİN HAKİM VE SAVCI ALINACAK
Adalet Bakanlığı'nca bin hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılacak sınavın şartları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak. ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ile İzmir'de Karşıyaka, Bornova ve Çiğli sınav merkezlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında internet aracılığıyla yapabilecek.
'ZEKA GÜCÜ'NE 25 YENİ SINIF
Turkcell, özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Zeka Gücü' projesi kapsamında, Türkiye'ye 25 yeni teknoloji sınıfı kazandırdı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Düzce BİLSEM'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, "Şimdiye kadar 42 şehirde açtığımız 70 Zeka Gücü sınıfı ile ulaştığımız 200 bin öğrencimizin teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sınıflarımızın sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz" dedi.