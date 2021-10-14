Yabancıya konut satışı rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

BİN HAKİM VE SAVCI ALINACAK

Adalet Bakanlığı'nca bin hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılacak sınavın şartları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak. ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ile İzmir'de Karşıyaka, Bornova ve Çiğli sınav merkezlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında internet aracılığıyla yapabilecek.