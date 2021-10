Yabancıya konut satışı rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

GENÇLER YARIŞIYOR

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu 'TechXtile Start- Up Challenge' bu yıl üçüncü kez start alıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında girişimciler ve girişimci adayları 24 Ekim'e kadar projeleri ile başvuru yapabilecek. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve start-up geliştiricileri ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğini planlama hedefi olan tüm girişimcilerimizi bekliyoruz" dedi. Start-Up Challenge 2021 ödülleri; Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Level Up), Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) ve Kadın Girişimci Özel Ödülü olmak üzere üç kategoride verilecek.