'Sürdürülebilirliği öne almak kalıcı başarıyı getiriyor'

Pandemi, yangın, sel ve benzeri felaketler nedeniyle yaşanan zorlukların, değişimin kaçınılamaz olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Koru Sigorta Strateji Geliştirme ve Planlama Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, "Şirket olarak her zaman önceliğimiz olan sürdürülebilir bir iş modelinin ne kadar doğru olduğu, büyümenin ve gelişmenin sürdürülebilir olmasının her zaman en önemli koşul olduğu, yaşanılan felaketler ile bir kez daha hatırlanmış oldu. Koru Sigorta'nın 10 yılı aşan başarısında, hiçbir koşulda vazgeçmediği, tüm acente ve iş ortakları ile beraber kurduğu sürdürülebilir iş modeli yatmaktadır. Bu iş modeli sadece rakamsal olarak sonuçlar üzerinden kurulan değil, yöntem olarak uygulanan bir çalışma biçimi. Sonuca giden yolu sürdürülebilir ve güçlü oluşturduğunuzda, başarı kaçınılamaz oluyor" dedi. Çiftcioğlu, şöyle konuştu:

'ÜRETİMDEN GELEN GÜÇ'

"Başta acentelerimiz olmak üzere, tüm Koru Sigorta ailesi olarak sürdürülebilir bir geleceği üretim üzerinden kuruyoruz. 10 yıllık sürdürülebilir bir başarıya bizi taşıyan, üretmekten mutlu olan başta acentelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız ile birlikte bir takım olarak çalışmamızdır. Üretmenin, değer katmanın ve yeni bir şeyleri hayata geçirmenin insana kattığı anlam ve hayata kattığı değer, gerçek anlamda bir ekip olmayı sağlamakta ve bu da sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır. Aynı hedefler doğrultusunda birlikte ilerleyen insanlar, birbirlerinin eksiklerini gidermek için ve daha iyi, daha sağlam, daha doğru nasıl yapabilirim diye sürekli kendini ve çevresini geliştirmeye çalışıyor."