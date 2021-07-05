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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:41
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    • 05.07.2021 08:41
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    Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo

    Emekli ve memurların yanı sıra evde bakım aylığı maaşı yüz binlerce vatandaş aldığı aylıklara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmış olacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo

    Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi sabahın ilk saatleriyle aylıklarına yapılacak zam tutarını beklemeye başladı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo

    ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

    İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;

    KİM, NE KADAR ALACAK?

    Mevcut % 6.39 zamlı % 7.67 zamlı

    1.500 1.595,85 1.615,05

    1.600 1.702,24 1.722,72

    1.800 1.915,02 1.938,06

    2.000 2.127,80 2.153,40

    2.200 2.340,58 2.368,74

    2.400 2.553,36 2.584,08

    2.600 2.766,14 2.799,42

    2.800 2.978,92 3.014,76

    3.000 3.191,70 3.230,01

    3.200 3.404,48 3.445,44

    3.400 3.617,26 3.660,78

    3.600 3.830,04 3.876,12

    3.800 4.042,82 4.091,46

    4.000 4.255,60 4.306,80

    4.200 4.468,38 4.522,14

    4.400 4.681,16 4.737,48

    4.600 4.893,94 4.952,82

        4.800 5.106,72 5.168,16

        5.000 5.319,50 5.383,50

        5.200 5.532,28 5.598,84

        5.400 5.745,06 5.814,18

        5.600 5.957,84 6.029,52

        5.800 6.170,62 6.244,86

        6.000 6.383,40 6.460,20

        6.200 6.596,18 6.675,54

        6.400 6.808,96 6.890,88

        6.600 7.021,74 7.106,22

        6.800 7.234,52 7.321,56

        UZMAN İSİM KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞLARI HESAPLADI…

        İŞTE TEMMUZ ZAMMI VE MAAŞI…

        2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecek. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları…

        FARUK ERDEM

        Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliden memura, işçiden engelliye, bakım maaşından tazminata tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

        KİMİ NASIL ETKİLİYOR?

        2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

            MEMURA VE EMEKLİYE FARK KESİNLEŞTİ

            Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

            TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

            Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

            HESABINI YAPTIK

            Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık. Haziran enflasyon sığır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor. Buna göre de Temmuz maaşlarını hesapladık. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

            TABAN AYLIKLAR

            Mevcut % 6.39 % 7.67
            Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21
            Çiftçi emeklisi 1.722 1.832,04 1.854,07
            SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.419,77 2.574,39 2.605,37
            Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,34
            Memur (En düşük) 3.993 4.248,15 4.299,26
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