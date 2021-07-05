Evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi sabahın ilk saatleriyle aylıklarına yapılacak zam tutarını beklemeye başladı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;