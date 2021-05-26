Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da hızla devam ediyor

    ve sigorta sektörü işbirliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da hızla devam ediyor. Sigorta sektörüne değer katacak teknolojiler geliştirenlerin başvurabildiği programa kabul edilen girişimciler; Agito, , , , , HDI Sigorta ve 'dan destek alarak, bu kurumlarla işbirliği geliştirme ve 54 milyon lirayı aşması planlanan Big Bang Start-up Challenge kaynağından faydalanma şansı yakalayacak.

    Teknoloji girişimleri hayata geçiyor
    İTÜ ARI Teknokent ve sigorta sektörü işbirliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da hızla devam ediyor. Sigorta sektörüne değer katacak teknolojiler geliştirenlerin başvurabildiği programa kabul edilen girişimciler; Agito, , , , , HDI Sigorta ve 'dan destek alarak, bu kurumlarla işbirliği geliştirme ve 54 milyon lirayı aşması planlanan Big Bang Start-up Challenge kaynağından faydalanma şansı yakalayacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Size cupak olsun
    Haberler Ekonomi İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da hızla devam ediyor