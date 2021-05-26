İTÜ ARI Teknokent ve sigorta sektörü işbirliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da hızla devam ediyor. Sigorta sektörüne değer katacak teknolojiler geliştirenlerin başvurabildiği programa kabul edilen girişimciler; Agito, Aksigorta, AvivaSA, Axa Sigorta, Eureko Sigorta, HDI Sigorta ve Türkiye Sigorta'dan destek alarak, bu kurumlarla işbirliği geliştirme ve 54 milyon lirayı aşması planlanan Big Bang Start-up Challenge kaynağından faydalanma şansı yakalayacak.
- Ekonomi
- 26.05.2021 Gazete