AXA’dan bağımsız yaşam hattı

AXA Sigorta, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için 'AXA Bağımsız Yaşam Hattı' adlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılara ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği Axa Bağımsız Yaşam Hattı, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Axa Bağımsız Yaşam Hattı kapsamında teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği, ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor. Axa Bağımsız Yaşam Hattı'ndan faydalanmak isteyen 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarına teknolojik danışma, günlük market alışveriş desteği, ev içi tamir ve tadilat hizmetleri, halı ve koltuk yıkama organizasyonları, araç bakım ve tamir hizmetleri, konut güvenlik konularında uygulama ve danışmanlık, seyahat işlemleri ve hobi kulüpleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sağlanıyor.
TEK TUŞLA SİZİNLE
AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, "En öncelikli amacımız hasar ödeyen şirketten öteye geçmek ve bir çözüm ortağına dönüşmek. Sektörde bir ilk olan bu uygulamayla, sağlık konusunda güvenilir bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra en ihtiyaç duydukları anlarda müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi. Axa Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay ise "Dileyen kullanıcılarımız Axa Bağımsız Yaşam Hattı'na yeniden tasarlanan AXAFit mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor" diye konuştu.
TEK TUŞLA SİZİNLE
AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, "En öncelikli amacımız hasar ödeyen şirketten öteye geçmek ve bir çözüm ortağına dönüşmek. Sektörde bir ilk olan bu uygulamayla, sağlık konusunda güvenilir bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra en ihtiyaç duydukları anlarda müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi. Axa Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay ise "Dileyen kullanıcılarımız Axa Bağımsız Yaşam Hattı'na yeniden tasarlanan AXAFit mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor" diye konuştu.