AXA’dan bağımsız yaşam hattı

, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniylekendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri içinadlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılara ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceğimüşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Axa Bağımsız Yaşam Hattı kapsamındaikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor. Axa Bağımsız Yaşam Hattı'ndan faydalanmak isteyen 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarına teknolojik danışma, günlük market alışveriş desteği, ev içi tamir ve tadilat hizmetleri, halı ve koltuk yıkama organizasyonları, araç bakım ve tamir hizmetleri, konut güvenlik konularında uygulama ve danışmanlık, seyahat işlemleri ve hobi kulüpleri gibisağlanıyor."En öncelikli amacımızhasar ödeyen şirketten öteyegeçmek ve bir çözüm ortağınadönüşmek. Sektörde bir ilkolan bu uygulamayla, sağlıkkonusunda güvenilir birçözüm ortağı olmanın yanısıra en ihtiyaç duyduklarıanlarda müşterilerimizinyanında olduğumuzugöstermek istiyoruz" dedi.ise "Dileyenkullanıcılarımız Axa BağımsızYaşam Hattı'na yenidentasarlanan AXAFit mobiluygulaması üzerinden tektuşla ulaşabiliyor" diyekonuştu.