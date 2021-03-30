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    Koru’dan dijital yatırım atağı

    Pandemi sürecinde şirketlerin dijital yatırımlarının daha çok önem kazandığını belirten Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı aya, “Pandemi sürecinde, teknolojinin hayatımıza sağladığı kolaylıkların farkına daha iyi vardık. Sektör ve meslek kolu fark etmeksizin dijitale ayak uyduramayan şirketlerin piyasada uzun ömürlü olamayacağı sinyallerini de bu dönemde görmüş olduk” dedi.

    Koru’dan dijital yatırım atağı

    Pandemi sürecinde şirketlerin dijital yatırımlarının daha çok önem kazandığını belirten Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı aya, "Pandemi sürecinde, teknolojinin hayatımıza sağladığı kolaylıkların farkına daha iyi vardık. Sektör ve meslek kolu fark etmeksizin dijitale ayak uyduramayan şirketlerin piyasada uzun ömürlü olamayacağı sinyallerini de bu dönemde görmüş olduk" dedi.

    Koru Sigorta olarak teknolojiyi hizmet kalitesini artırıcı şekilde kullandıklarını söyleyen Akkaya, önümüzdeki günlerde Koru Sigorta mobil uygulamasının yeni yüzü ile yayında olacağını kaydetti. Akkaya, "Koru Sigorta mobil uygulamamız ile operasyonel süreci azaltarak hizmet kalitemizi artırdık. Amacımız, sigortalılarımıza maksimum seviyede ve maksimum kalite ile hizmet vermek" diye konuştu.

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