



55 YAŞINDA EMEKLİLİK

Bu durumlar ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları ile tespit ediliyor ve tespit de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor. Erken yaşlılık tespiti yapılan kişiler 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi şartıyla erken emekli olabiliyor ve emekli aylığı alabiliyor.