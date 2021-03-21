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    Hastalanana erken emeklilik! hastaları malulen emekli sayılabilir mi? ve 'lular...

    Ülkemizde bazı şartlar çalışanlara erken emeklilik yolunu açıyor. ve ’lu çalışanlardan erken yaşlananlara, sağlık raporuyla 55 yaşında emekli maaşı bağlanıyor. ve hastaları da erken emekli olabiliyor. Peki, erken emekli olmak için şartlar nelerdir? Şeker hastaları malulen emekli sayılabilir mi? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların merak ettiği tüm detaylar...

    Takvim
    Hastalanana erken emeklilik

    Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda emeklilik erkene çekiliyor.



    Çeşitli sağlık sorunlarını yaşayanlara erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu durumlardan biri de sigortalının erken ya da vaktinden önce yaşlanması. İşçi statüsünde 4/A'lı olarak çalışanlar ile Bağ- Kur'lular bu haktan yararlanıyor.



    Dikkat, algı, bellek, kavrama, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma durumu tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor ve erken emekli olabiliyor.



        55 YAŞINDA EMEKLİLİK
        Bu durumlar ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları ile tespit ediliyor ve tespit de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor. Erken yaşlılık tespiti yapılan kişiler 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi şartıyla erken emekli olabiliyor ve emekli aylığı alabiliyor.




        RAPOR ALANA YAŞ ŞARTI YOK
        Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 10 yıl sigortalı bulunup toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı veriliyor.



        KANSER HASTASINA 18 AY MAAŞ
        Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla rapor aramadan yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor.




            ŞEKER HASTASINA ERKEN EMEKLİLİK
            Ülkemizde şeker hastalığı olanlara erken emeklilik imkanı var. Bunun için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor.



            SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.

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