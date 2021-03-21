Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda emeklilik erkene çekiliyor.
Çeşitli sağlık sorunlarını yaşayanlara erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu durumlardan biri de sigortalının erken ya da vaktinden önce yaşlanması. İşçi statüsünde 4/A'lı olarak çalışanlar ile Bağ- Kur'lular bu haktan yararlanıyor.
Dikkat, algı, bellek, kavrama, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma durumu tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor ve erken emekli olabiliyor.