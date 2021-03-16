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    ' Projesi' yaşama geçiriliyor (Ekonomi haberleri)

    Başkan 'ın açıkladığı kapsamında ' Projesi' yaşama geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek.

    Krediye erken uyarı sistemi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi kapsamında 'Kredi Yaşam Döngüsü Projesi' yaşama geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kredi değerliliğine doğrudan etki eden sık adres değişiminden ödeme alışkanlığa kadar geniş bir yelpazede tanımlanan kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılacak. Şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkan sağlanacak.

    BÜTÇE FAZLASINDA 6 AYIN ZİRVESİ
    Merkezi     yönetim bütçesi Şubat'ta 23.1 milyar lira ile 6 ayın en yüksek fazlasını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre; Şubat'ta bütçe giderleri yüzde 3.1 artarak 96.4 milyar lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 38.8 artarak 119.6 milyar liraya çıktı. Faiz hariç giderler yüzde 5.4 artarak 83.6 milyar lira oldu.

    TÜRK FONUNA 2 YILIN EN HIZLI PARA GİRİŞİ
    Başkan Tayyip Erdoğan    'ın reform programını açıkladığı geçen hafta, ABD'li yatırımcılar Türk varlıklarına 2019'un Mayıs ayından sonraki en büyük haftalık yatırımı gerçekleştirdi. Faiz artışı beklentisinin de etkisiyle Türkiye borsa yatırım fonuna 17.9 milyon dolara yakın para girişi oldu.

        YEKA GES-3'e REKOR BAŞVURU
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez,         toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılan 74 mini YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışmasına toplam 709 başvuru yapıldığını ve bunların tamamının 9 bin 440 megavat güce denk geldiğini söyledi.

        ŞUBAT'TA 81 BİN KONUT SATILDI
        Türkiye         genelinde Şubat ayında 81 bin 222 konut satışı gerçekleştirildi. Şubat'ta satılan konut sayısı Ocak ayına göre yüzde 15 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azaldı. İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19.6 ile en yüksek paya sahip oldu. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 26 azaldı.

        TÜRK GİRİŞİMCİYE 800 MİLYON EURO
        Sanayi Bakanı Mustafa Varank,         bugüne kadar IPA fonları ile 800 milyon euroluk destek sağlandığını söyledi. Varank, "Biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye'nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz" dedi.

            VODAFONE'DAN KOBİ'LERE DESTEK
            TOBB ile Vodafone Business, KOBİ'lerin dijitalleşmesi yönünde yeni bir adım attı. 'Türkiye 100' programına sponsor olan Vodafone Business, programa başvuranlara Veri Odaklı SMS çözümünü, programda ilk 100'e girenlere Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi'ni ücretsiz sunacak. İşbirliği dün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen online basın toplantısında duyuruldu.

            DÖNÜŞÜM İÇİN 2.300 PROJE
            TURKCELL, Türkiye'de kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne destek olduğu Dijital İş Servisleri şirketiyle sadece 2020'de 2 bin 300'den fazla projeye imza attı. Türkiye'deki birçok kurumun dijital dönüşümünde büyük rol oynadıklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Bundan sonraki dönemde de pek çok sektörde kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

            KIRTASiYEDE FUAR ZAMANI
            5. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı, 22-27 Mart'ta İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Tüm Kırtasiyeciler Derneği işbirliğiyle düzenlen fuara 20 ülkeden 205 marka ile 160 firma ve firma temsilciliği katılacak.

                TÜKETİCİLERİ MAĞDUR EDENLERE CEZA YAĞDI
                Ticaret Bakanlığı'nca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken; piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4.5 katına çıkarak 10.96 milyona ulaştı. Reklam Kurulu'nca yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen reklamlar hakkında uygulanan para cezaları yüzde 65 artarak 30 milyon 144 bin lira oldu. Hakem heyetleri 861 milyon lira tutarındaki 521 bin 533 başvuruyu karara bağladı ve bunların yüzde 59'u tüketicilerin lehine sonuçlandı.

                HAZIR GİYİMCİLER 200 BİN ALICI İLE BULUŞACAK
                İstanbul                 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) desteğiyle markalar ve perakendeciler için toptan satış imkanı sağlayan Joor Platformu'nda yer alan 17 hazır giyim firması, sanal fuarda dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşacak. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 144 ülkeden 8 bin 600 marka ve 200 bin perakendeciyi bir araya getiren Joor'un, firmalara çok düşük bütçe ile koleksiyonlarını global bir kitleye tanıtma fırsatı sunduğunu söyledi.
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                Haberler Ekonomi 'Kredi Yaşam Döngüsü Projesi' yaşama geçiriliyor (Ekonomi haberleri)