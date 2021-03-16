TÜKETİCİLERİ MAĞDUR EDENLERE CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı'nca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken; piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4.5 katına çıkarak 10.96 milyona ulaştı. Reklam Kurulu'nca yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen reklamlar hakkında uygulanan para cezaları yüzde 65 artarak 30 milyon 144 bin lira oldu. Hakem heyetleri 861 milyon lira tutarındaki 521 bin 533 başvuruyu karara bağladı ve bunların yüzde 59'u tüketicilerin lehine sonuçlandı.