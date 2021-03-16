Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi kapsamında 'Kredi Yaşam Döngüsü Projesi' yaşama geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kredi değerliliğine doğrudan etki eden sık adres değişiminden ödeme alışkanlığa kadar geniş bir yelpazede tanımlanan kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılacak. Şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkan sağlanacak.
BÜTÇE FAZLASINDA 6 AYIN ZİRVESİ
Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta 23.1 milyar lira ile 6 ayın en yüksek fazlasını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre; Şubat'ta bütçe giderleri yüzde 3.1 artarak 96.4 milyar lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 38.8 artarak 119.6 milyar liraya çıktı. Faiz hariç giderler yüzde 5.4 artarak 83.6 milyar lira oldu.
TÜRK FONUNA 2 YILIN EN HIZLI PARA GİRİŞİ
Başkan Tayyip Erdoğan'ın reform programını açıkladığı geçen hafta, ABD'li yatırımcılar Türk varlıklarına 2019'un Mayıs ayından sonraki en büyük haftalık yatırımı gerçekleştirdi. Faiz artışı beklentisinin de etkisiyle Türkiye borsa yatırım fonuna 17.9 milyon dolara yakın para girişi oldu.