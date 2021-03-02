Başvuran herkes için adeta ilaç olacak! Şartlar açıklandı… Cüzdanlar ver ceplerin rahatlamasına yardımcı olacak kredi müjdesi…

Mart ayının ilk günlerinde vatandaşlar ihtiyaç kredileri kapsamında son dakika araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bankalar tarafından gelen teklifler ile verilen faiz oranları araştırılırken birçok bankadan gelen cazip teklifler bu zorlu günlerde kişilerin rahat bir nefes almasına ciddi anlamda yardımcı oluyor. Ziraat bankası yüzde 1,64 faiz oranı ile beraber vatandaşlara tüketici kredi imkanları sunmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendisine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bankalar arasında uygulanan kişiye özel verilen kredi notunun farklılık göstermesidir.
Garanti BBVA ihtiyaç kredileri…
Garanti BBVA tarafından vatandaşlar için 15 bin TL ye kadar kredi fırsatları sadece yüzde 2,02 oranı ile verilirken 25 bin TL ye kadar olan krediler için de yüzde 1,93 faiz oranı uygulanıyor. 50 bin TL kredi alan vatandaşlar için yüzde 1,64 faiz oranı uygularken aylık taksit ödeme miktarını da 1951 TL 58 kuruş olarak açıkladı. 36 ay vade ile kredi imkanları sunan bankadan 100 bin TL kredi alan bir vatandaş yüzde 1,49 faiz oranı ile eşit taksit ödemeli seçenek sayesinde sadece 3 bin 790 TL ödeme yapacak.
Akbank ihtiyaç kredisi…
Akbank tarafından vatandaşlar için 10 bin TL ye kadar kredi fırsatları sadece yüzde 1,90 oranı ile uygulanıyor. 25 bin TL kredi alan vatandaşlar için yüzde 1,74 faiz oranı uygularken aylık taksit ödeme miktarını da 994 TL 74 kuruş olarak açıkladı. 36 ay vade ile kredi imkanları sunan bankadan 50 bin TL kredi alan bir vatandaş yüzde 1,56 faiz oranı ile eşit taksit ödemeli seçenek sayesinde sadece bin 921 TL 55 kuruş ödeme yapacak.