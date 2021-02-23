

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğü'ne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.