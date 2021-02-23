Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/ veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.
Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.
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