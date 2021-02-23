KOÇ Holding şirketlerinden Ford Otosan, 247.8 milyon liralık vurgunla sarsıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yapılan yazılı açıklamayla ortaya çıkan vurgunda iki yöneticinin usulsüzlük yaptığı belirtildi.

KAP açıklamasında şunlar söylendi: "Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemi'ndeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir."

YATIRIMCI BİLGİ BEKLİYOR

Halka açıklık oranı çok düşük olan QNB Finansbank haricinde Ford Otosan 10.6 milyar dolarla Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi. Koç Holding'in değeri ise 8.4 milyar dolar. Bu büyüklükte bir şirkette böyle bir suistimali engelleyecek bir mekanizma olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan Ford Otosan 2020 yılı finansal tablolarını 10 Şubat'ta açıkladı. Şirketin hisseleri o tarihten bu yana yüzde 25, yıl başından bu yana yüzde 60, son 1 yılda yüzde 172 yükseldi. Hisseler dün de habere rağmen yükselişini sürdürdü. Bilanço açıklanmadan önce bu suistimalin neden tespit edilmediği de sorular arasında.

HER ŞEY 1 KİŞİYE EMANET!

FORD Otomotiv'in ana ortaklarından olan Koç Holding'in piyasa değerinin 8.4 milyar dolar olduğuna dikkat çeken analistler, "Bu büyüklükte bir şirkette böyle bir suistimali anında tespit edip engelleyecek bir mekanizma yok mu?" değerlendirmesinde bulundu. Böyle büyük bir operasyonun bayi alacaklarını takip eden iki kişinin inisiyatifine bırakılması ise ayrı bir soru işareti.