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    11 yılın rekoru

    Genel Müdürü , "Yılı 1.1 milyon net abone kazanarak noktaladık. lı abone bazımız ise 1.6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye'nin Turkcell'i tercih etmesi" dedi.

    11 yılın rekoru
    TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, "Yılı 1.1 milyon net abone kazanarak noktaladık. lı abone bazımız ise 1.6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye'nin 'i tercih etmesi" dedi. 'nun toplam gelirlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 15.8 artışla 29.1 milyar liraya ulaştığını anlatan Erkan, "Turkcell'in net kârı yüzde 30.5 artarak 4.2 milyar lira oldu" dedi. 2021'de de emin adımlarla büyüyeceklerinin altını çizen Erkan, "2021 yılı için yüzde 14-16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar lira aralığında FAVÖK hedefliyoruz" dedi.
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    Haberler Ekonomi 11 yılın rekoru