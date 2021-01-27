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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 21:17
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    • 27.01.2021 21:17
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    Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere isteyenlere evden para kazandıracak !

    ile eve kapanılan şu dönemde vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlamak için yeni iş fikirleri arıyorlar. Salgından dolayı ekonominin kötüye gitmesi ve birçok ürünün fiyatında yaşanan fahiş artışlar vatandaşları evde kalınan zamanda da gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu yazımızda evde hangi işlerin yapılabileceğini, nasıl sağlanabileceğini anlatacağız. İşte ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir isteyenlere evden para kazandıracak !

    takvim.com.tr
    Ek gelir isteyenlere evden para kazandıracak karlı ve kolay iş fikirleri!

    Eğer el işi ürünleri konusunda yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Tasarlayacağınız, kolye, küpe ve bilekleri satarak para kazanabilirsiniz. Eğer takı tasarımı konusunda bilginiz yoksa YouTube üzerinde bulunan kursları izleyerek çeşitli şeyler öğrenebilir ve daha sonrasında tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ürünlerinizin satışı içinse sosyal medyayı bir miktar aktif kullanmanız gerekebilir, çünkü daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha fazla ürün satmak sosyal medya ile daha kolay hale gelmektedir. Bu noktada takı tasarımı işinden kazanacağınız para sizin ellerinizde, eğer yaptığınız tasarımlar beğenilirse daha çok para kazanırsınız, yine büyük kitlelere ulaşmanız halinde de aylık ciddi miktarlarda paralar kazabilirsiniz. İşte ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir isteyenlere evden para kazandıracak karlı ve kolay iş fikirleri!

    Makale Yazarak Para Kazanma

    İnternette en çok tercih edilen para kazanma sektörlerinden bir tanesi makale yazarlığıdır. Haber siteleri, bloglar ve diğer sitelerin her gün sayısız makaleye ihtiyacı oluyor. İşe başladığınız ilk zamanlarda zorluklar takvim.com.tr yaşamanız oldukça doğal, ancak ilerleyen dönemlerde kendinizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz.

    İnternet üzerinde birçok makale satış sitesi bulunmaktadır. Hazırladığınız makaleleri bu siteler üzerinden satışa çıkararak birisi tarafından alınmasını bekleyebilir veya yine internetteki çeşitli forumlara üye olarak direkt makale satışı yapabileceğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

        Evde Davetiye Katlama

        Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir. Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

        Davetiye katlama işine ek olarak koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı oldukça artan galoşlar için de firmalar katlama işi yaptırabiliyor. İnternet üzerindeki ilanları inceleyerek size uygun işlere başvuru yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir isteyenlere evden para kazandıracak karlı ve kolay iş fikirleri!