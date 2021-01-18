Vergi borçlarına kart kolaylığı! Hangi ödemeleri kapsıyor? Taksitle ve peşin ödemeler...





CORONAVİRÜS TEDBİRİ ALINDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, yukarıdaki uygulamaların kapsamını pandemi nedeniyle genişletti. İdare, bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



Covid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.