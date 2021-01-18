Engelli annesine erken maaş

Ülkemizde engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.
Bunun için en son çalışmanın geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak sevk işlemini yaptırdıktan sonra rapor alınabilir. Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor.
Ancak başvurunun raporun alındığı tarihte yapılması faydalı. Çünkü raporla ilgili sorun çıkması halinde düzeltme de kolayca yapılabiliyor.
EVLAT EDİNEN DE YARARLANIYOR
Engelli çocuğunu yatılı kuruma verenler erken emeklilik hakkından yararlanamıyor. Evlatlık çocuklar için de erken emeklilik hakkından yararlanılması mümkün. Ağır engelli çocuğun evlenmesi halinde annenin erken emeklilik hakkı sona eriyor.
Bunun için en son çalışmanın geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak sevk işlemini yaptırdıktan sonra rapor alınabilir. Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor.
Ancak başvurunun raporun alındığı tarihte yapılması faydalı. Çünkü raporla ilgili sorun çıkması halinde düzeltme de kolayca yapılabiliyor.
EVLAT EDİNEN DE YARARLANIYOR
Engelli çocuğunu yatılı kuruma verenler erken emeklilik hakkından yararlanamıyor. Evlatlık çocuklar için de erken emeklilik hakkından yararlanılması mümkün. Ağır engelli çocuğun evlenmesi halinde annenin erken emeklilik hakkı sona eriyor.