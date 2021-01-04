Tüketiciyi üzen yandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen cezalar yeni yılla birlikte yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre; etiketsiz ürünlere 452 lira ceza uygulanacak.
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma-kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira ceza verilecek. Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak ceza miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi. Aldatıcı ticari reklamlar için para cezaları, yerel düzeyde televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 lira olacak.
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma-kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira ceza verilecek. Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak ceza miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi. Aldatıcı ticari reklamlar için para cezaları, yerel düzeyde televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 lira olacak.