Tüketiciyi üzen yandı

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Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen cezalar yeni yılla birlikte'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre; etiketsiz ürünlereceza uygulanacak.Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma-kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıyaceza verilecek. Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak ceza miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi. Aldatıcı ticari reklamlar için para cezaları, yerel düzeyde televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 lira olacak.