Vergi, prim başta olmak üzere devlete borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 4 milyonu geçti. Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma, dondurma ya da daha önce dondurulan hizmet sürelerini avantajlı tutardan ihya etme yolu açıldı.
İhya için başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.
3'TE 1'İ ÖDENECEK
Dondurulan sigortalılık sürelerini bu yıl ihya etmek için aylık bin 15 lira ödeme gerekiyordu. 2 yıllık süreyi ihya etmek için 24 bin 400 lira ödemesi gereken esnaf, bu işlemi yapılandırma kapsamında yaparsa 8 bin 800 lira ödeyerek bu süreleri emekliliğine saydırabilecek.
HAZAL ATEŞ