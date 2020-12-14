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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    ’luya 3’lü fırsat: Yapılandırma, dondurma, ihya...

    Yapılandırma imkanı ile birlikte 'lulara prim borcunu yapılandırma, dondurma ya da daha önce dondurulan hizmet sürelerini avantajlı tutardan ihya etme yolu açıldı.



    Vergi, prim başta olmak üzere devlete borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 4 milyonu geçti. Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma, dondurma ya da daha önce dondurulan hizmet sürelerini avantajlı tutardan ihya etme yolu açıldı.



    İhya için başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.

    Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.



    3'TE 1'İ ÖDENECEK
    Dondurulan sigortalılık sürelerini bu yıl ihya etmek için aylık bin 15 lira ödeme gerekiyordu. 2 yıllık süreyi ihya etmek için 24 bin 400 lira ödemesi gereken esnaf, bu işlemi yapılandırma kapsamında yaparsa 8 bin 800 lira ödeyerek bu süreleri emekliliğine saydırabilecek.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Bağ-Kur’luya 3’lü fırsat: Yapılandırma, dondurma, ihya...