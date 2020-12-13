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    • Ekonomi
    • 13.12.2020 Gazete
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    gençlere emanet

    'in, Programı’na ’den öğrenci leri başladı. Türkiye’de alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sı temin edilirken, aylık 4 bin (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

    Barış Şimşek
    Nükleer enerji gençlere emanet

    'in, Programı'na 'den öğrenci leri başladı. Türkiye'de alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sı temin edilirken, aylık 4 bin (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

    Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde gerçekleşen ve en geç Haziran 2021'de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor.

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