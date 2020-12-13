Nükleer enerji gençlere emanet

Çin'in, Tsinghua Üniversitesi Yüksek Lisans Programı'na Türkiye'den öğrenci seçimleri başladı. Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde gerçekleşen ve en geç Haziran 2021'de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor.