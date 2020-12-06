O belediyeler İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS ŞARTI YOK
Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:
ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Çorum Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.