O belediyeler İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler