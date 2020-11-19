Depremin yaraları sarılıyor

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) İzmir depremiyle ilgili yapılan açıklamada, "Tüm paydaşlarımızla birlikte depremin acılarını azaltabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sigorta eksperlerimizin çalışmaları tamamlandığında tüm sigortalılarımızın teminatları kapsamında tüm hasarları eksiksiz karşılanacaktır. Sigorta sektörümüz sigortalı vatandaşlarımızın yanındadır" denildi. Sigorta sektörü, 30 Ekim tarihinde Ege'nin incisi İzmir ilimizde büyük hasara yol açan 6.6 şiddetindeki depremin acılarını silmek için bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Depremin hemen ardından başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketleri seferber olurken, hasar tespit çalışmaları ve sigortalı olan hasarların tazminat ödemelerine ise hızla başlandı. Sigorta sektörü DASK dahil geride kalan bir haftada 10 milyon liraya yakın bir tazminat ödemesi gerçekleştirirken, bölgede 100'den fazla sigorta eksperi hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, 5 Kasım tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılırken, hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek amacıyla da başta Bayraklı ilçesi olmak üzere kentte bir dizi temasta bulundu.

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PRİM ORTALAMA 15 TL

TSB açıklamasında "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 lira gibi bir tasarrufla zorunlu deprem sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen TSB açıklamasında, şöyle denildi:

'ÖNEMI GÖRÜLDÜ'

"Sigorta varlıkların korunması için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda farkındalığın oluşması için yıllardır sigorta şirketlerimiz, paydaşlarımız, kamu kurumlarımız, DASK ve STK'lar pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat ve sağlık olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi."