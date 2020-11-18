Başvuran herkese hemen 1141 TL'lik ücret iade ediliyor! Kredi borcu olan ve yapılandırma isteyen vatandaşlar dikkat!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

Edinilen bilgilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1'lik ücret alındı ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Yapılan başvuru değerlendirildi ve Tüketici Hakem Heyeti vatandaşın lehine karar verdi.

YENİSİ EKLENDİ

Edinilen bilgilere göre bazı bankaların bu ek ücretlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi. O da bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1'lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.