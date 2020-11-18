Başvuran herkese hemen 1141 TL'lik ücret iade ediliyor! Kredi borcu olan ve yapılandırma isteyen vatandaşlar dikkat!

Kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada binlerce vatandaşa para iadesi yapılacağına yer verildi. İşte o açıklama ve detaylar. Konut kredisi yapılandırmalarına yönelik çok sayıda yargı kararına rağmen bazı bankalar komisyon ya da erken ödeme tazminatı almaya devam ediyor. Hiç bir yasal dayanağı olmayan söz konusu ücretler için gerekli yasal mercilere başvuranlar ise parasını geri alıyor. Son olarak kendisinden kredi yapılandırmasında alınan yüzde 1'lik ücreti şikayet eden vatandaşı tüketici hakem heyeti haklı buldu ve ödenen ücretin iadesine yönelik karar verdi. Konuyla ilgili konuşan tüketici birlikleri ise kredi yapılandırmasında komisyon veya erken ödeme tazminatı ödeyen vatandaşların bu paralarını geri almaları için tüketici hakem heyetlerine başvurmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
ON BİNLERCE KİŞİ KREDİYE BAŞVURU YAPTI
1 Haziran günü kredi faiz oranlarında büyük indirim yapılması sonrası on binlerce vatandaş, ev almak üzere bankalara gitti. Hayalindeki evi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunu yaptı ve krediyi çekip evine geçti. Ancak bankalar, başvuran vatandaşlara dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU
Edinilen bilgilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1'lik ücret alındı ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Yapılan başvuru değerlendirildi ve Tüketici Hakem Heyeti vatandaşın lehine karar verdi.
YENİSİ EKLENDİ
Edinilen bilgilere göre bazı bankaların bu ek ücretlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi. O da bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1'lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.
EMSAL KARARLAR DA VAR
Bu ücretin alınmamasına ilişkin mahkemeler tarafından verilen emsal kararlar da var. Kredi yapılandırması ile ilgili alınan emsal kararda "Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.'' denildi.
İADE EDİLECEK
Mahkemenin bu yönde karar vermesine rağmen bazı bankalar bundan vazgeçmiyor. Son olarak kredi yapılandırmasına başvuru yapan bir vatandaştan alınan 1141 TL'lik ücretin iade edilmesi yönünde karar alındı ve Tüketici Hakem Heyeti bu yönde karar verdi.
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE GİRİYOR
Koçal yaptığı açıklamada, ''Tüketicinin yeniden yapılandırma taleplerini kabul eden banka kalan mevcut ana paraya talep edilen vadeye göre faiz hesaplayarak yeniden yapılandırabilir, talep doğrultusunda uzatabilir veya kısaltabilir. Bu işlemler için bir bedelin yasal dayanağı olmadığı gibi sebepsiz zenginleşmedir.'' diye konuştu.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, ''Tüketici yeni bir kredi kullanmıyor, sadece ödeme planını değiştiriyor. Dolayısı ile bankaya bir maliyet söz konusu değil, ödeme planının değiştirilmesi nedeniyle vade uzadığından alacağı faiz yükseliyor. Bir işlem nedeniyle hem faiz hem komisyon alınması hakkaniyet ölçüsü olamaz. Bankalar tüketiciden giden yeniden yapılandırma taleplerini yapmak zorunda değildir. Ancak yapar ise de komisyon veya erken ödeme tazminatı adı altında ödemeler alamaz.'' ifadelerini kullandı.
ÖDEYEN VARSA BAŞVURSUN
Emsal kararların olduğunu vurgulayan Koçal, ''Konut kredileri ve diğer tüketici kredilerinde yeniden yapılandırma nedeniyle alınmış olan komisyon veya erken ödeme tazminatları ödeyen vatandaşlarımız var ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.'' dedi.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tüketici Hakem Heyeti başvurusu e devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru sayfası şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi
KİMLER KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI YAPMALI?
Konut kredisi faiz oranları ekonomiye, bankaya, politika faizlerine göre değişirken şu dönemde çok yüksek bantlarda bulunuyor. Ancak faizler birkaç ay öncesine kadar çok düşük seviyelerde yer alıyordu.
Konut kredisi yapılandırma imkanları da kredi faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde değerlendirilir. Kredi faiz oranlarının çok yüksek olduğu konut kredisi kullanarak ev almak zorunda kalan vatandaşlar, kredi faizleri düştüğünde kredilerini yapılandırabilir ve faiz ödemelerini düşürebilirler.
KREDİ BORCU YAPILANDIRMASI NEDİR?
Kullanılan kredi oranının gündemdeki kredi faiz oranlarından daha yüksek olması durumunda, kredi kullanıcısı kredi hesabını yeniden yapılandırarak ödeme tablosunu değiştirebiliyor. Bu durumda faydalanılan kredi faiz oranı düşmüş olacağı için, hem toplam ödenen bakiye düşüyor hemde aylık ödemelerde bir avantaj sağlanmış oluyor. Kredi borcu yapılandırması esnasında istenirse; vade, ipotek, para birimi de değiştirilebiliyor. Peki kredi borcu yapılandırmasında dikkat edilmesi gerekenler neler? Kredi borcunuzu yeniden yapılandırırken vadeyi düşük tutmak avantaj sağlar. Çünkü her ne kadar faydalanılan faiz oranı düşüyor olsa da karınızı yükseltmek için vadenin kısalması bankaya ödenen faiz tutarını düşürecektir.
Kredinizi yeniden yapılandırmak için aynı bankaya başvurabileceğiniz gibi faiz oranı daha düşük olan farklı bir bankaya da başvurarak yapılandırma işleminizi başlatabilirsiniz. Bu sebeple tüm bankaların vade ve faiz oranları hakkında iyi bir araştırma yapmanız ödemelerinize avantaj olarak yansıyacaktır. Konut kredilerinde yeniden yapılandırma işlemlerinde farklı olarak birde eski kredinin kapama ücreti de söz konusu oluyor. Bu sebeple yapılandırma ile elde edilecek faiz kazancının yeniden yapılandırma için ödeyeceğiniz masraflardan toplam tutarından fazla olması gerekiyor.