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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
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    lara karşı baharat alarmı!

    ların soğumasıyla vücut dirençlerini korumak isteyenlerin baharat tüketimini artırdığı gözlemlenirken; aktarlar, lara karşı vatandaşları uyardı.

    Baharat alarmı!

    Havaların soğumasıyla vücut dirençlerini korumak isteyenlerin baharat tüketimini artırdığı gözlemlenirken; aktarlar, lara karşı vatandaşları uyardı. Bazı işletmelerin bitkilere bulgur vb maddeler karıştırdığını anlatan aktarlar, bu şekilde hem üründen alınan verimin azaldığını hem de müşterilerin mağdur duruma düştüğünü vurguladı. Aktar dükkanı işleten Tuncay Tezcan, "in içerisine farklı ürünler katıyorlar. Mesela en çok uygulanan hilelerden bir tanesi buğday, bulgur gibi maddeler katıyorlar karabibere. Tabii bu sağlık açısından bir zarar oluşturmuyor ama karabiberin kalitesini tamamen bozuyor. Bu hileler gözle ayırt edilemez. Ancak lezzetlerinden, tatlarından bilebilirler" dedi.

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    Haberler Ekonomi Sahtekarlara karşı baharat alarmı!