EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VEREN BANKA QNB FİNANSBANK OLDU

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi

Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?

İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalar da yaptıkları kampanyalarla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu artırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor.

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.