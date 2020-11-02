Antalya turistte 3.2 milyonu aştı

yılın ilk 10 ayındaturist ağırlayan Antalya,yine en çok tercih edilen turizmdestinasyonlarından birisi oldu. Kenteen çok turist gönderen ülkeler, 1 milyon402 bin 578 kişiyle, 550 bin 306turistle, 335 bin 485 kişiyle, 209 bin 275 turistle83 bin 996 kişiyleoldu. TürkiyeTurizm Tanıtım ve Geliştirme AjansıYönetim Kurulu ÜyesiCovid-19 sürecinde Türkiye'nin güvenlive sağlıklı turizm hizmetiyle kendisinikanıtladığını belirtti.