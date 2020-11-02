Antalya turistte 3.2 milyonu aştı

Bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin 627 turist ağırlayan Antalya, yine en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından birisi oldu. Kente en çok turist gönderen ülkeler, 1 milyon 402 bin 578 kişiyle Rusya, 550 bin 306 turistle Ukrayna, 335 bin 485 kişiyle Almanya, 209 bin 275 turistle İngiltere, 83 bin 996 kişiyle Polonya oldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, Covid-19 sürecinde Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı turizm hizmetiyle kendisini kanıtladığını belirtti.