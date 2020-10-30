



EK ÖDEME DE ARTACAK

Zam, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 3 aylık enflasyon yüzde 2.44 çıktı. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı.