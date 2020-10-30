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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
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    Emekliye yüzde 6 ! Yeni yılda (2021) emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak?

    Memurlar ve emeklilerin Ocak mı için yeni ipucu geldi. ’nın tahminine göre ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam göründü. İşte emeklilerin ve memurların Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Milyonlarca     çalışan ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memurların ve emeklilerin alacağı zamda enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark alacak.



    Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6 olacak. Bu kapsamda Ocak zammı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6 olurken, memurlar ve memur emeklilerinde de yüzde 2'lik enflasyon farkıyla yüzde 5'i bulacak.



    EK ÖDEME DE ARTACAK
    Zam, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 3 aylık enflasyon yüzde 2.44 çıktı. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı.
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    Haberler Ekonomi Emekliye yüzde 6 zam! Yeni yılda (2021) emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak?