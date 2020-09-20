Antalya’ya 170 ülkeden turist geldi

Antalya, Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. Turizm Bakanlığının koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor. Antalya'ya en çok Rusya'dan turist gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna'dan 354 bin 518, Almanya'dan 239 bin 673, İngiltere'den 148 bin 535, Polonya'dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Afrika'ya 170 ülkeden misafir, kente geldi.