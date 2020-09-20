Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ya 170 ülkeden geldi

    , , , , , Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan "" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor.

    Antalya’ya 170 ülkeden turist geldi
    Antalya, , , , , Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor. 'ya en çok Rusya'dan gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna'dan 354 bin 518, Almanya'dan 239 bin 673, İngiltere'den 148 bin 535, Polonya'dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan 'ya 170 ülkeden misafir, kente geldi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Antalya’ya 170 ülkeden turist geldi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri