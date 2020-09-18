Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;

* Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.

* Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

* Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Demet T.

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz.

Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.



07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. A. K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan. borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.