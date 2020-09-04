2020 Eylül ayı vadeli mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Haziran ayında tasarruf sahiplerine daha az faiz getirisi sunmaya başladı. Uzun süredir düşen faiz oranları bankada parası olanları tedirgin ediyordu. Bankada parası olanlara ve e- vadeli hesap açanlara son dakika uyarısı geldi. Faiz oranlarının sürekli düşmesi bankada parası olanların sürekli olarak, faiz oranları artacak mı sorusunu sormasına neden oldu. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? 2020 Eylül ayı hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
Eylül ayı faizler arttı mı? En yüksek mevduat faizi veren banka değişti!
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 8.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 7.20
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 4.50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 11.00
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
NOT: FAİZ ORANLARI HER DAKİKA BANKALAR TARAFINDAN GÜNCELLENMEKTEDİR. ORANLAR DEĞİŞEBİLİR
Vadeli Hesap Nedir?
Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.
Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.
Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Vadeli hesaplara alternatif olarak sunulmaya başlanan enflasyon korumalı mevduat hesabı Nisan 2019'dan beri hayatımızda. Bu hesap türü, mevduat hesabı sahibine yüksek kazanç sağlıyor. Sağlanan bu yüksek kazanç sayesinde Türk Lirası mevduat hesaplarına özendirerek döviz mevduat hesaplarına olan ilginin azalması hedefleniyor.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.