Eylül ayı başı itibariyle 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

2020 Eylül ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. Temmuz ayında da ilk sırada olan Burgan Bank, Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Burgan Bank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 12.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank'ı Fibabanka, ING ve Alternatif Bank yüzde 12.00 faiz oranıyla ikinci sırada takip ediyor. 2020 Eylül ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise Vakıfbank ve Odeabank yüzde 11.00 faiz oranı ile yer aldı.

Garanti BBVA ve Akbank ise en az Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Eylül ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!