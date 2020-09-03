Son dakika faiz depremi yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber konut kredisi faiz oranlarında yeni bir süreç başladı. Bu dönemde ev almak isteyenler için bankaların sunduğu oranlar değişti. Ev alacak olan vatandaşlar için devlet bankaları en uygun ve en özel kredi imkanları veriyor.
SON DAKİKA FAİZ DEPREMİ YENİ ORANLAR AÇIKLANDI
* Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09
* Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı yüzde 1.27
* Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
* TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
* HSBC konut kredisi faiz oranı yüzde 1.55
* ICBC Bank Turkey konut kredisi faiz oranı yüzde 1.08
* İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.15
* Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
* Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
* ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Eylül'de konut fiyatları düşer mi merak ediyor. Peki Eylül ayında konut fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek?