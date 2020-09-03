Son dakika faiz depremi yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber konut kredisi faiz oranlarında yeni bir süreç başladı. Bu dönemde ev almak isteyenler için bankaların sunduğu oranlar değişti. Ev alacak olan vatandaşlar için devlet bankaları en uygun ve en özel kredi imkanları veriyor.