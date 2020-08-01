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    • Ekonomi
    • 01.08.2020 Gazete
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    Esnafa 26 milyar lira destek

    Pandemi döneminde zordaki esnafın yanında olan hükümet, kamu bankaları aracılığı ile finansal destekler sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kovid- 19'la mücadele kapsamında 1.6 milyon esnafa sağlanan destek 26 milyar lirayı geçtiğini açıkladı.

    Esnafa 26 milyar lira destek
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kovid- 19'la mücadele kapsamında 1.6 milyon esnafa sağlanan destek 26 milyar lirayı geçtiğini açıkladı. Bakan Pekcan şu bilgileri verdi: tarafından 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 oranlı ve 6 aya kadar ödemesiz Hazine faiz destekli işletme kredisi 700 bin esnafa kullandırıldı ve 17 milyar 217 milyon lira ödendi. Halkbank tarafından ötelenen ya da yapılandırılan kredi taksitlerinin toplam tutarı 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Halkbank kaynaklarıyla sunulan 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli kullanılabilen esnaf kredi kartından yaklaşık 530 bin esnaf yararlandı ve tahsis edilen tutar da 10 milyar 30 milyon lira oldu.

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