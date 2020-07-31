KURBAN KESİMLERİ NASIL YAPILACAK?

İlhan Ayhan, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili de uyarıda bulundu. Salgının etkisinin azalması durumunda önemli bir sıkıntı yaşanmayacağını, yine de kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Ayhan, Salgın etkisini devam ettirirse kesimlerin 3 güne yayılması gerekebilir. Zaten ilk gün kesilecek diye bir şart da yok. Bizler hayvanlarımızı satarken alıcılara kesim günü ve saatiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu saatlere uyulursa herhangi bir izdiham yaşanmaz ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz. Ama kurbanın kesiminden saatler önce vatandaşlarımız kurban kesim alanlarına yığılma yaparsa virüsün yayılma riskini artırırız. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyor ve öneriyorum" diye konuştu.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.