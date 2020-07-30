Yaz aylarıyla birlikte işyerlerinde yıllık izin tartışmaları yaşanıyor. Yıllık ücretli izne kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte size TAKVİM'den izin rehberi...
İZİN KAÇ GÜN YAPILIR?
1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası en az 26 gün izne hak kazanır.
PART-TIME ÇALIŞAN İZİN YAPAR MI?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır.
İZİN DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLİR?
İşçi iznini, kullanmak istediği zamandan en az 1 ay önce yazılı olarak bildirir.
İZİN HAKKI YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.
YILLIK İZİN TEK SEFERDE Mİ KULLANILIR?
Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
İZİNLER MAAŞTAN KESİLEBİLİR Mİ?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri tam olarak yatırılır. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamaz.
YOL İZNİ NEDİR?
Yasalarımız gereği çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.
1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse izin verir.
İZİN NE ZAMAN KULLANILIR?
Çalışma düzeni bakımından takdir hakkı işverendedir. İşveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznin kullanıldığı tarihe göre karar verir.
İZİN ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ücrette 1 tam yıl alınır. Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan için izin ücreti 1 yıl olarak net ücretten ödenir.