Yaz aylarıyla birlikte işyerlerinde yıllık izin tartışmaları yaşanıyor. Yıllık ücretli izne kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte size TAKVİM'den izin rehberi...



İZİN KAÇ GÜN YAPILIR?

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası en az 26 gün izne hak kazanır.



PART-TIME ÇALIŞAN İZİN YAPAR MI?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır.