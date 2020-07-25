Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve 2 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli ve milli tohum çeşidi ‘Hüseyinbey’in kullanıldığı Çorum’daki buğday tarlasından bir dekardan bin 730 kilogram verim alındı. Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkanı Vehbi Eser, “Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan bin 730 kilogramlık verim alındı” diye konuştu. Eser, dünyada ise dekar başına alınan en yüksek veriminin bin 739 kilogram ile Yeni Zelandalı bir çiftçiye ait olduğunu kaydetti.