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    • Ekonomi
    • 25.07.2020 Gazete
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    Yerli u 'den büyük verim alındı

    Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve 2 yıldır ’nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli ve milli çeşidi ‘’in kullanıldığı ’daki tarlasından bir dekardan bin 730 kilogram verim alındı. Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkanı Vehbi Eser, “Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan bin 730 kilogramlık verim alındı” diye konuştu. Eser, dünyada ise dekar başına alınan en yüksek veriminin bin 739 kilogram ile Yeni Zelandalı bir çiftçiye ait olduğunu kaydetti.

    Bir ilke imza atıldı
    Haberler Ekonomi Yerli buğday tohumu Hüseyinbey'den büyük verim alındı
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