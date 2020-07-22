PAŞA DEDENİN KILICI

Veraset ve intikal vergisinde bazı istisnalar da bulunuyor. Bu kapsamda miras bırakılan ev eşyası, kişisel ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalardan vergi alınmıyor. Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile emekli ikramiyeleri, dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine yapılan toplu ödemeler de hak sahiplerine intikali halinde veraset vergisinden muaf tutuluyor.

Yüzgörümlüğü gibi hediyeler, Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar istisna kapsamında. Verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 TL'si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 613 bin 582 TL'si istisna ediliyor.