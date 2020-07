350 BİN LİRA MİRASA 433 LİRA VERGİ

2020'de vefat eden bir kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700 bin lira üzerinden miras kaldığında, her çocuk için 306 bin 603 TL'lik istisna düşüldüğünde her birisinin matrahı 43 bin 397 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre, kendisine 350 bin lira intikal eden her çocuk, 43 bin 397 TL'nin yüzde 1'i kadar, yeni 433.97 TL vergi ödemekle yükümlü tutuluyor. Her bir mirasçı çocuk, 3 yılda her yıl mayıs ve kasımda olmak üzere altı eşit taksitte 72.32 TL vergi ödüyor.