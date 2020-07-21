Dar gelirliye, hastaya elektrik desteği

Hükümet, yaklaşık 2 milyon haneye elektrik desteği verirken; pandemi döneminde borcu bulunan tek bir hanenin, ticarethanenin elektriği kesilmedi. Dar gelirli vatandaşların elektrik faturaları 106 liraya kadar karşılanırken; Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "İhtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısı kriterine göre 150 kWh karşılığı tutara kadar destekleme yapılıyor. Ağır kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olanlara aylık 200 lira yardım yapılmakta" dedi.
NASIL YARARLANILIYOR?
Fatura yardımından yararlanmak için kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olması, elektrik faturası ile PTT'ye bilgilerini iletmesi gerekiyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 yılı için bu tutar 701 lira.
HAZAL ATEŞ
NASIL YARARLANILIYOR?
Fatura yardımından yararlanmak için kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olması, elektrik faturası ile PTT'ye bilgilerini iletmesi gerekiyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 yılı için bu tutar 701 lira.
HAZAL ATEŞ