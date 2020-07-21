Dar gelirliye, hastaya elektrik desteği

yaklaşık 2 milyon haneye elektrik desteği verirken; pandemi döneminde borcu bulunan tek bir hanenin, ticarethanenin elektriği kesilmedi. Dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarıkadar karşılanırken;"İhtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısı kriterine göre 150 kWh karşılığı tutara kadar destekleme yapılıyor. Ağır kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olanlara aylıkyardım yapılmakta" dedi.yardımından yararlanmak için kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olması, elektrik faturası ile PTT'ye bilgilerini iletmesi gerekiyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 yılı için bu tutar 701 lira.