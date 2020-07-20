Hasta bakıcı iş ilanlarına dair detayları sizler için haberleştirdik. İhtiyaç sahibi hastalar ve sürekli bakım ve tedavi gerektiren kronik (kanser, KOAH, alzheimer vb.) hastalar ile yaşlı bakıma ihtiyaç duyanlara kişiye özel, sağlık bakımına yönelik hizmet verme bilgi ve becerisine sahip kişilere hasta ve yaşlı bakım elemanı denir. Kısaca; Hasta ve yaşlı bakım elemanlarının asli görevi, bakıma muhtaç olan hastalara yardımcı olmaktır. * Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Alımı (Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.)
Çeşitli Kurumlarca Yayınlanan Hasta Bakıcı Dahil İşçi İlanları
* Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Alımı (Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.)
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Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kime denir?
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek,
Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacını karşılamak,
Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak,
Hasta ve yaşlıyı kazalardan korumak, düşmelere karşı ev içi önlemler almak,
Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak,
Hasta ve yaşlının tansiyon ve nabzını ölçmek,
Vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak,
Doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemlerini kullanmalarına/uygulamalarına yardımcı olmak,
Kullanılacak ilaçların takibini yapmak,
Pozisyon vermek ve kaldırmak,
Pansuman yapmak, ilaçlarını vermek, Lavman yapmak,
Giyinme ve soyunmalarına yardım etmek,
Yataklarını yapmak, temizlemek,
Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak,
Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalara psikolojik destek sağlamak,
Yaşlı kişilere kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, doktor ve resmi dairelerdeki işlemlerinde yardımcı olmak,
Hasta ve yaşlının kendi kendilerine yaşamlarını sürdürmelerine, boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak,
Hasta ve yaşlının bakımında kişisel sağlık kurallarına uymak, temizlik gereksinimlerini ( vücut banyosu veya silme) karşılamak,
Sürekli yatan hasta ve yaşlıda görülebilecek komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirler almak,
Hasta ve yaşlının sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik yardımlar yapmak ve uğraşıya yönlendirmek,
Alzheimer hastalığı, beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, osteoporoz(kemik erimesi), osteoartrit(kireçlenme) vb. yaşlı hastalıklarının nedenleri, korunma yollarını, ve yaşlı bireyde oluşturduğu yakınmaları bilmek, aile fertlerini bilgilendirmek,
Hasta ve yaşlının yürümeye yardımcı cihazları kullanmalarına yardımcı olmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Hasta ve yaşlı bakım elemanı nasıl olunur?
Lise mezunu olmanız yeterlidir ancak sağlık meslek yüksek okulundan mezun olmanızda fayda vardır. Hasta bakıcı olabilmeniz için okumanız gereken lise düzeyinde ki okullar ise şöyledir; Meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri bu liselerde bulunan Hasta ve yaşlı hizmetleri alanını okumanız gerekmektedir. İlkokul mezunu olan kişiler içinde gerekli seminerler ve eğitimler mevcuttur fakat genellikle lise mezunu olan kişiler ve sağlık meslek yüksek okulu çıkışlı kişiler tercih edilmektedir.
Hasta ve yaşlı bakım elemanı olma şartları nelerdir?
Gerekli okulları okuduktan ve eğitimleri aldıktan sonra KPSS sınavından gerekli puanı aldıktan sonra atamanız yapılır ancak özel kurum kuruluşlarda ise sadece diplomanız yeterli olacaktır. Herhangi bir psikolojik sorununuz olmamalarıdır, sigara vb. uyuşturucu madde türevlerini kullanmamanıza özen gösterilir. Bunun dışında bakıcının görevlerine bakmak gerekirse; Güler yüzlü olmak her hasta bakıcının has görevleri arasında yer alır, hoşgörülü ve anlayışlı birisi olmalıdır. Genelde evde bakıcılık veya hastane ortamında bakıcılık yaparlar. Sağlam irade ve anlayışa sahip olmak birincil görevleri arasında yer almaktadır. Son derece kapsamlı bir iş olması sebebiyle her duruma karşı hazırlıklı olunmalıdır, bünyesel olarak kuvvetli olunmalıdır. Bir insanın veya bir hastanın sorumluluğunu üstlenmek kolay bir iş olmadığından dolayı sabırlı kişiliğe sahip olunmalıdır.