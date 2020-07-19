Kredi kartı harcamaları giderek artıyor. Ancak cebimizdeki bu kartlar bir plastik tehlike haline gelmesin.
Ödeyebileceğinizden fazla ve gelirinizi aşan harcama yapmayın.
Harcadığınızın tamamını ödeyip faizden kurtulun.
Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.
Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.
Kartınızdan nakit çekmeyin. Nakit çekme faizi çok yüksek.
Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.
Bankanın taksit ve erteleme tekliflerine dikkatli yaklaşın.
Taksitle alışveriş yapınca mutlaka taksitlerin tamamını her ay ödeyin.
Kredi kartı bir ödeme aracı, bedava alışveriş aracı değil unutmayın.
İhtiyacınız olmayan ürünleri almayın. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste oluşturup ona uyun.
KREDİ KARTI İLE HARCAMA SALGIN ÖNCESİNİ GEÇTİ
Ekonomide 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, kamu bankalarının kampanyaları ve tüketici güvenindeki artış banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalara da yansıdı. İç talebin canlandığının en somut göstergesi olan kredi kartı harcamaları, salgın öncesindeki seviyeyi de aştı.
Pandemi öncesi haftalık bazda 21.3 milyar TL olan, 24 Nisan'da 12.9 milyar liraya kadar gerileyen banka kartı ve kredi kartı harcamaları 3-10 Temmuz haftasında 21.6 milyar liraya fırladı. Yapılan harcamalarda pandeminin en ağır hissedildiği döneme göre artış yüzde 67'yi buldu.