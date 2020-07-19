



Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.



Bankanın taksit ve erteleme tekliflerine dikkatli yaklaşın.



Taksitle alışveriş yapınca mutlaka taksitlerin tamamını her ay ödeyin.



Kredi kartı bir ödeme aracı, bedava alışveriş aracı değil unutmayın.



İhtiyacınız olmayan ürünleri almayın. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste oluşturup ona uyun.