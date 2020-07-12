SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI

Samsun Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 504 konuttan TOKİ tarafından 126 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Proje kapsamında hem orta gelir hem de alt gelir grubu konutlar satışa sunuluyor.

3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 256 bin 130 TL'den ve taksitler ise bin 280 TL'den başlangıç gösteriyor. Alt gelir grubu projesinde ise fiyatlar 158 bin 792 TL'den ve taksitler ise 776 TL'den başlıyor.

ANKARA YAPRACIK 13. BÖLGE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yapracık Projesi kapsamında üretilen 12 adet konut; ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile 16 Haziran - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Ankara Yapracık Projesi 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13 ve 14. bölgelerden meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 128 bin 369 TL'den ve taksitler ise 802 TL'den başlangıç gösteriyor.