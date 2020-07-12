Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. TOKİ vatandaşları aylık 359 lira taksitle ev sahibi yapmaya devam ediyor. 14 proje için başvurular devam ediyor. TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ
Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.
MALATYA YEŞİLYURT HOCA AHMET YESEVİ
Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yer alan 1. etap kentsel dönüşüm projesindeki 383 konut, 6 dükkan kapsamında üretilecek 350 adet konut satışa sunulacak. Başvuru sürecinin 20 Temmuz'da biteceği duyurulurken, başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlendi.
1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede fiyatlar 164 bin 209 TL'den taksitler ise 752 TL'den başlıyor. Kuralar ise 25 Temmuz tarihinde çekilecek.
TRABZON YOMRA
Trabzon Yomra kensel dönüşüm projesi kapsamında 511 konuttan 14'ü TOKİ tarafından satışa sunuldu. Başvuru tarihi bugün sona eriyor. Fiyatlar ise 228 bin 952 TL'den başlangıç gösteriyor. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2. BÖLGE
Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2. bölge 2. etap kapsamında 891 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut sçeenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor.
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI
Samsun Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 504 konuttan TOKİ tarafından 126 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Proje kapsamında hem orta gelir hem de alt gelir grubu konutlar satışa sunuluyor.
3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 256 bin 130 TL'den ve taksitler ise bin 280 TL'den başlangıç gösteriyor. Alt gelir grubu projesinde ise fiyatlar 158 bin 792 TL'den ve taksitler ise 776 TL'den başlıyor.
ANKARA YAPRACIK 13. BÖLGE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yapracık Projesi kapsamında üretilen 12 adet konut; ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile 16 Haziran - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.
Ankara Yapracık Projesi 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13 ve 14. bölgelerden meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 128 bin 369 TL'den ve taksitler ise 802 TL'den başlangıç gösteriyor.
DENİZLİ ACIPAYAM OĞUZ
Denizli Acıpayam Oğuz mahallesinde 440 konuttan TOKİ tarafından 161 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların tamamı 3+1. Fiyatlar 234 bin 776 TL'den ve taksitler ise bin 173 TL'den başlıyor.
TRABZON BEŞİKDÜZÜ
Trabzon Beşikdüzü kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etap 2. bölgede yer alan 142 konut ve 51 dükkandan 25 adet konut satışa sunuldu. Konutlar 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor. Son başvuru tarihi ise bugün. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlenirken, fiyatlar 265 bin 55 TL'den başlıyor.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 3. BÖLGE
Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. bölge 2. etap kapsamında 502 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor.
KARS MERKEZ
Kars Merkez'de 698 konuttan Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 20 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Satışa sunulan konutlar 2+1 ve 3+1'lerden meydana geliyor. Fiyatları 106 bin TL'den taksitleri ise 533 TL'den başlıyor.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 3. BÖLGE 1. ETAP
Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. bölge 1. etap kapsamında 541 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor. Başvurular 30 Eylül tarihinde sona erecek.
DENİZLİ ACIPAYAM OĞUZ
Denizli Acıpayam Oğuz mahallesinde 440 konuttan TOKİ tarafından 39 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 13 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların tamamı 2+1. Fiyatlar 162 bin 174 TL'den ve taksitler ise 792 TL'den başlıyor.
KÜTAHYA EMET
Kütahya Emet'te yer alan 4. etap alt gelir grubu kapsamında 219 konuttan 28'si satışa sunuldu. Konutlar 2+1'lerden meydana geliyor. Başvuru bedelleri bin TL olan konutların son başvuru tarihi ise 16 Temmuz olarak belirlendi. Projede kura tarihi ise 18 Temmuz olarak belirlendi.
Aynı proje kapsamında 3+1'lerden de 27'si satış kapsamında olacak. Bu konutların başvuru bedeli 2 bin TL'yken kurası yine 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Projede fiyatlar 107 bin 731 TL'den, taksitler ise 359 TL'den başlıyor.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL kişiler başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sonrasında ise kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Kura çekilişi sonrasında ise hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanıyor.
TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?
TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu.
TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır.
TOKİ'ye Başvuru Şartları Nelerdir? Kimler TOKİ'den Ev Alma Hakkına Sahiptir?
T.C vatandaşı olmanız,
Konut için başvurduğunuz il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıl yaşıyor olmanız ve bu yere kayıtlı bir nüfus kaydınızın olması,
Başvuru öncesinden TOKİ üzerinden herhangi bir kredi kullanmış olmak ve herhangi konut almamış olmanız,
1. Derecedeki aile bireylerinden herhangi birinin konut sahibi olmaması,
Gelirinizin de en fazla 2600 TL olma şartı aranmaktadır.
NOT: TOKİ'ye başvuru yapmadan önce yukarıda yer alan şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Ayrıca, aynı aileden sadece bir kişi TOKİ'den ev almak amacıyla başvurabilir. Bunun amacı, başvuran vatandaşlar arasında şansın herkes tarafından ortak olmasından dolayıdır.
TOKİ'den Ev Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
TOKİ'den ev almak için, bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, TOKİ'nin istediği belgeler başvuru esnasında mutlaka yanınızda olmalıdır. Bu sayede, TOKİ'ye başvurusu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşte, TOKİ'ye başvuru da yer alması gereken belgeler;
Kimlik fotokopiniz
Şehit yakınıysanız, için hak sahibi olduğunuz gösteren belge
Engelliyseniz, sağlık durumunuzu gösteren heyet raporu
Emekliyseniz, emeklilik kimlik belgesi
NOT 2: Yukarıda yer alan şartlara uyan vatandaşlar, TOKİ'den ev almak için gerekli evrakları toplayıp TOKİ'ye gitmelidir. TOKİ'de görevlilerin verdiği formu doldurmalıdır. Bu form sayesinde TOKİ'de ki kuraya katılabilirsiniz.