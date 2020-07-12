Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında az önce 39 belediye ve kamu kurumu tarafından vasıflı vasıfsız personel alım yapılacağı açıklandı. 39 şehirde bulunan belediye tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLADI
39 şehirde kamu kurumları arasında belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları olduğu görüldü.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAĞI AÇIKLANDI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında hangi kadrolara personel alınacağı da aktarıldı. Kadrolar şöyle:
- Büro personeli
- Tekniker
- Teknisyen,
- Beden işçisi,
- Güvenlik Görevlisi
- Beden işçisi
- Şoför,
- Sekreter
- Sağlık personeli,
- Öğretmen
- Sosyal hizmet personeli,
- Mühendis
- Teknik personel
- İdari uzman
- Operatör
- Çağrı merkezi personeli
- Büro işçisi.
BELEDİYE VE KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından yoksun bırakılmamış,
- TCK 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Atanacağı görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel olmaması,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
İŞKUR ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020
Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.07.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020
Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi 12.07.2020
Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.07.2020
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd Şti. 14.07.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti 17.07.2020
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş. 15.07.2020
Bitlis Güroymak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020
Kastamonu Abana Belediyesi Per. Ltd. Şti.12.07.2020