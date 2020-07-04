Çarkıfelek meyvesi Alanyalı üreticilerin gözdesi oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, kolay bakımı, yılda iki kere ürün vermesi ve yüksek getirisiyle ön plana çıkan çarkıfelek (passiflora) ekimine yöneldi. Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen, turistlerin tercih ettiği tropikal meyveler arasında yer alan çarkıfelekte üretim alanı her geçen gün artıyor. Üreticiler, daha fazla çarkıfelek üretip, ilk etapta Türkiye, sonra da başta Avrupa olmak üzere dünya pazarına açılmayı hedefliyor. Aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan meyve, büyük marketlerde, Alanya'da bazı semt pazarlarında satışa sunuluyor. Pazarda kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, bölgede ciddi şekilde tropikal meyve üretiminin söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Muz üretimi 13 bin dekar alanda 80 bin tona ulaştı. Avokado üretimiz 4 bin 100 dekara ulaştı ve artıyor. 38 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Çarkıfelek üreticilerin son zamanlarda tercih ettiği önemli bitkilerden oldu" dedi.



DÖNÜMDE 200 BİN TL

Üretici Mustafa Ezici ise "1 dönüme 250 adet çarkıfelek dikilebiliyor, 1 yılda da meyve alınabiliyor. Yılda dönümünde 150-200 bin lira arasında gelir getiriyor. Fidanlara çok fazla talep var" diye konuştu.





Ukrayna vatandaşı Yuliia Shevchenko yıllardır çarkıfelek tükettiğini belirtti.

