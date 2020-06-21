Varlık barışı için son 10 gün

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için son 10 güne girildi. Gerçek ve tüzel kişilerin, varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran'a kadar (o gün dahil) Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirenler, serbestçe tasarruf yapabilecek. 31 Aralık 2019'da dolan bu süre 6 ay uzatılmıştı.