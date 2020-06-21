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    • Ekonomi
    • 21.06.2020 Gazete
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    Varlık barışı için son 10 gün

    Yurt dışındaki para, altın, ve menkul kıymetlerin 'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için son 10 güne girildi. Gerçek ve , varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak.

    Varlık barışı için son 10 gün
    Yurt dışındaki para, altın, ve menkul kıymetlerin 'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için son 10 güne girildi. Gerçek ve , varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran'a kadar (o gün dahil) Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirenler, serbestçe tasarruf yapabilecek. 31 Aralık 2019'da dolan bu süre 6 ay uzatılmıştı.
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