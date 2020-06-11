EMEKLİNİN MAAŞI TES'LE ARTACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.

Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu'ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES'ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.