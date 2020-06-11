Halkbank’tan yeni reklam kampanyası

'Önce Halk, Sonra Bankayız' sloganlı yeni reklam kampanyasına start verdi. Ünlü oyuncu'ın reklam yüzü olduğu kampanyanın lansman filmi yayına girdi. Filmde, reklam yüzü olduğu Halkbank'ın Genel Müdürlük binasında yapılan çekimlerde Ömer isimli yeni Halkbank çalışanıyla karşılaşıyor. Kerem Alışık'ın Ömer'e "Madem Halkbank'ta çalışacaksın, o zaman halkı iyi tanıyacaksın" tavsiyesinin ardından ikili Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Yeni reklam kampanyası yıl boyunca bankanın ürün ve hizmetlerini tanıtan yeni filmlerle devam edecek.