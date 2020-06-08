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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 10:52
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    • 08.06.2020 10:54
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    Kamuda çalışanlar dikkat! Memurlar hangi şartlarda idari izinli sayılacak? İşte idari izinli saylacak lar! e-Nabız ile...

    Son dakika haberleri... Türkiye’de koronavirüs vakalarının azalmasının ardından geçilen normalleşme süreci ile çalışma hayatı yeniden hareketlendi. Gelen son dakika haberine göre, , ların belirlenmesine ilişkin yeni bir yazı daha yayınladı. Memurlar hangi şekilde idari izinli sayılacak? İşte kamuda idari izinli sayılacak kronik hastalıklar! e-Nabız ile...

    Sağlık Bakanlığından kronik hastalar konusunda bir yazı yayınlandı. Coronavirüs süreci kapsamında, kamu çalışanları hangi durumlarda kronik hasta olup idari izinli sayılacak? İşte o yazının detayları;

    SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    Konu: COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar
    29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

    Bu kapsamda; 1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

    2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretilecektir. 3- E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece enabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir. Bu minvalde ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin işlemler işbu yazımız kapsamında gerçekleştirilecektir.

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    TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine

    Bakanlıklara (Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara Bakanlıklarca)

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına

    Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına

    Yargıtay Başkanlığına

    Danıştay Başkanlığına

    Sayıştay Başkanlığına

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (Bağlı ve İlgili Kuruluşlara YÖK Başkanlığınca)

    Üniversitelerarası Kurula

    Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına

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