Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını ile bir araya geldi. Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında pandemi dönemi dikkat çekerek, "Gerçekten Türkiye dünya tarihinin en önemli salgını dediğimiz ve bu salgının iktisadın her alanında akademik olarak 'duruş' diye söylendiği, hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir döneme girdik. Ne tür tedbirler alacağınızı bilemediğiniz bir dönemi yaşadık. Ülkelerin kendi içinde genel ticaret içinde farklı algı süreçleri, farklı algı operasyonlarının olduğu bir süreci yaşadık. Türkiye olarak biz minimum etkilenmek için, yeni sistemle hızlı karar almanın getirdiği yönetimle Türkiye'nin pozitif ayrışarak geçirdiği bir dönem" dedi.

Albayrak, "Çok dinamik bir süreç bu. Çok kararlı, güçlü ve hızlı adımlar attık. Türkiye ekonomisini ortaya çıkan fırsatlar alanında pozitif ayrışacağını göreceğiz" diye konuştu.