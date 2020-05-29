Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği yeni destek paketleri ihtiyaçları karşılamada kolaylıklar sağlayacak. Çeyizden tatile, evden arabaya kadar birçok alanda destek olacak... Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi de verecek. Konut kredisinde bugüne kadarki en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.
KONUTTA ve OTOMOBİLDE TARİHİ FIRSAT
Turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra acenteler ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor.
Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi de verecek. Konut kredisinde bugüne kadarki en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.
6.2 MİLYONA KREDİ
Bakan Albayrak, salgınla mücadele döneminde yaşama geçirilen destek paketinin 260 milyar lirayı geçtiğini, çarpan etkisiyle 600 milyar liraya yakın olduğunu ifade etti. İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletme başvurdu ve 184 bin 381 işletmeye 148 milyar lira destek sağlandı. 6 milyon 295 bin kişiye 37.3 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullandırıldı. 1.1 milyon esnafa da 25.5 milyar liraya yakın destek sağlandı.
3 DEVLET BANKASI UCUZ KREDİ VERECEK
Bakan Albayrak yapmış olduğu konuşmasında "Kovid-19'a rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar birçok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak.
Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" ifadeleri ile kredi paketini duyurmuştu.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.
Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.