Asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensuplarına 10 bin lira müjdesi! İşte başvuru şartları...

6 ay ertelemeli 10 bin lira kredi başvurusu tüm hızı ile sürüyor. 1 Nisan 2020 tarihi itibari ile başlayan başvurular devam ederken başvuru yapan kişiler de kredi başvuru sonucu için olumlu ya da olumsuz bir dönüş beklemeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu SMS ve internetten nasıl yapılacak, kredi başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredi başvurularını koranavirüs nedeni ile banka şubelerinde yığılma olmaması nedeni ile ilk etapta internetten kabul edecek. Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kabul edilen başvurular için yanıtlar SMS ile gönderilmeye başlandı. Ancak kredi notu düşük olan kişilere red cevabı gitmesi büyük tepki topladı. Bir çok kişi bugün sitemize ulaşarak düşük kredi notu ortalaması nedeni ile kredi başvurusunun reddedildiğini bildirdi.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir finansman ürünüdür.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?
Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi paketinden yararlanmak isteyen kişilerde aranılan tek şart aylık hane halkı geliri toplamının 5 bin lira altında olması. Yani aynı evde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 5 bin lira olması gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ DEVLET DESTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredi başvurularını koranavirüs nedeni ile banka şubelerinde yığılma olmaması nedeni ile ilk etapta internetten kabul edecek.
Halkbank kredi başvuru işlemleri farklı kanallar üzerinden yapılabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusu için internet şubesi üzerinden başvuru yapacak olan kişiler mobil şubeye girdikten sonra başvuru kategorisinden sırası ile Bireysel Kredi Başvurusu, Kredi Türü: Tüketici Kredisi, Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarının takip edilmesi gerekiyor. Halkbank Mobil şube üzerinden yapılan başvurularda ise Başvuru menüsünden Kredi Başvurusu, Kredi Türü: Tüketici Kredisi, Kredi Alt Türü, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımları takip edilerek kredi başvurusu yapılacak.
Halkbank müşteri hizmetleri telefon numarası olan 0850 222 0 400 Halkbank Dialog çağrı merkezi telefon numarası arandıktan sonra sırası ile ana menüden sırasıyla 6, 2, ve 1'i tuşlayarak Sesli Yanıt Sistemi üzerinden kredi başvurusu yapabilecek.
SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452 numarasına gönderecekler.
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILACAK?
Ziraat Bankasından farklı olarak Halkbank SMS ile kredi başvurusu yapılmasına da olanak sağlayacak.
Halk Bankası SMS ihtiyaç kredisi başvurusu için her birinin arasında bir boşluk olacak şekilde "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" yazıldıktan sonra oluşturulan mesajın 3452 numarasına gönderlimesi yeterli olacak.
Halkbank devlet destekli ihtiyaç kredisi paketinde de 6 ay ödemesiz dönemli 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile verilecek.
KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI İÇİN SMS İLE YANITLAR GÖNDERİLMEYE BAŞLADI! KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARIN KREDİ BAŞVURULARI RED Mİ EDİLİYOR?
Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kabul edilen başvurular için yanıtlar SMS ile gönderilmeye başlandı. Ancak kredi notu düşük olan kişilere red cevabı gitmesi büyük tepki topladı. Bir çok kişi bugün sitemize ulaşarak düşük kredi notu ortalaması nedeni ile kredi başvurusunun reddedildiğini bildirdi.
Bu zorlu dönemde kredi başvurusu reddedilen vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşarken KGF garantisi nedeni ile kredi notu sorgulama yapılmayacağı iddia edilmişti. Ancak red kararı alan vatandaşlar kredi notu düşük olduğu için red aldıklarını iddia ederek büyük tartışmaya neden olacak yeni bir bir gelişmeye imza attı.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE KADAR?
Maksimum kullandırılabilecek destek tutarı: 10 bin TL.
Vade: 6 ay ödemesiz toplam 36 ay
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular 1 Nisan'da alınıyor.
GERİ ÖDEME NASIL?
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.
Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, akdedilen sözleşmelerde belirlenen şartlarda kullandırılan kredilerdir. Bireysel Kredilerde vade ve tutar limiti tek seferlik tanımlanır. Vade sonunda bu limit yeniden kullandırılamaz. Bireysel Kredilere ilişkin kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, bu kurallar çerçevesinde kullandırılması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.
Asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları büyük müjde!
Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.