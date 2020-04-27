TOBB GÖREVİ NEDİR?

Türk girişimcilerin çalışmalarına destek olarak öncülük etmektedir. Özel sektördeki ihtiyaçlara göre siyasi görüş ve çözüm üretmektedir. Ekonomik, ticari ve uluslararası işbirliğini sağlayabilmek adına yararlı olabilecek olan bilgileri üyelerine sunmakta ve ekonomik raporlar hazırlamaktadır. Eğitim kurumları kurarak bu kurumlarla işbirliği içerisine girerek fayda sağlar. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil etmektedir. Odalar ile borsa arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmekte ve elektronik altyapı kurarak tedbirler almaktadır. Ayrıca organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamaktadır. En önemli amacı ise ülkedeki ticaret ve sanayinin geliştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasıdır.

Ek olarak yabancı ülkelerde düzenlenmiş olan borsa, oda ve benzeri organizasyonların raporlarını bu Birlik incelemekte ve ülkemiz ile ilgili ve önem taşıyan konuları toparlayıp yayınlayarak ülkemizdeki hizmet koşullarını iyileştirmek bu Birliğin görevleri arasındadır. Sonuç olarak bu Birlik bakanlık tarafından verilmiş olan mevzuatlar çerçevesinde verilen görevleri yapmak, ülke ekonomisinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla resmi makamlara, mercilere görüş bildirerek öneride bulunmaktadır. Bu Birliğin hedefi ülkede sanayideki ve ticaretteki dayanışmayı arttırıp ülke menfaatlerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak ülkeye katkı sağlamaktır.



