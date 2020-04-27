Anapara ve faiz ödemesi alınmayan nefes kredisi başvuru şartları nedir? Sorusu binlerce işletme sahibi tarafından sorulmaya başlandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisinin bugün itibariyle devreye alınacağını, işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı tanınacağını duyurdu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.
NEFES KREDİSİ NEDİR, NASIL BAŞVURULUR?
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.
Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.
KOBİ NEDİR?
KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ'ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TOBB GÖREVİ NEDİR?
Türk girişimcilerin çalışmalarına destek olarak öncülük etmektedir. Özel sektördeki ihtiyaçlara göre siyasi görüş ve çözüm üretmektedir. Ekonomik, ticari ve uluslararası işbirliğini sağlayabilmek adına yararlı olabilecek olan bilgileri üyelerine sunmakta ve ekonomik raporlar hazırlamaktadır. Eğitim kurumları kurarak bu kurumlarla işbirliği içerisine girerek fayda sağlar. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil etmektedir. Odalar ile borsa arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmekte ve elektronik altyapı kurarak tedbirler almaktadır. Ayrıca organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamaktadır. En önemli amacı ise ülkedeki ticaret ve sanayinin geliştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasıdır.
Ek olarak yabancı ülkelerde düzenlenmiş olan borsa, oda ve benzeri organizasyonların raporlarını bu Birlik incelemekte ve ülkemiz ile ilgili ve önem taşıyan konuları toparlayıp yayınlayarak ülkemizdeki hizmet koşullarını iyileştirmek bu Birliğin görevleri arasındadır. Sonuç olarak bu Birlik bakanlık tarafından verilmiş olan mevzuatlar çerçevesinde verilen görevleri yapmak, ülke ekonomisinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla resmi makamlara, mercilere görüş bildirerek öneride bulunmaktadır. Bu Birliğin hedefi ülkede sanayideki ve ticaretteki dayanışmayı arttırıp ülke menfaatlerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak ülkeye katkı sağlamaktır.