A101 aktüel katalog 23 Nisan! A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta onlarca indirimli ürünü satışa çıkaran A101'de bu hafta yeni sürprizler var. Elektronikten hobi ürünlerine, giyimden bakım ürünlerine kadar farklı yelpazedeki ürünler her Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan A101 marketlerindeki yeni ürünlerin fiyat ve teknik bilgileri tanıtıldı. İşte, 23 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu…
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (23 NİSAN)
A101 23 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL
HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 1.349 TL
Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL
FLAVEL FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 34,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL
Kiwi KWP 8508 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL
Aprilla AHC-5018 Erkek Bakım Seti 69,95 TL
Kiwi KMX-3608 El Mikseri 49,95 TL
Felix FL 598 Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 59,95 TL
Aprilla ATR 7021 Erkek Vücut Bakım Cihazı 44,95 TL
Kiwi KVC 4103 Cyclone Dik Süpürge 149 TL
JWIN JDP-950 Ahşap Kabinli Dijital Piyano 999 TL
JWIN GG-3801 38" Klasik Gitar 149,95 TL
JWIN MK-1044 Elektronik Org 69,95 TL
Dolu Nitro Akülü Araba 499,95 TL
Minik Kamp Sandalyesi 43,95 TL
12 Jant Bisiklet 139,95 TL
Ahşap Kaykay 59,95 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 39,95 TL
Yer Karosu 26,95 TL
Oyuncak Dönüşen Araçlar 17,95 TL
Oyuncak Mobilyalı Karton Oyun Evi 21,95 TL
Oyuncak İlk Arabam 44,95 TL
Tek Fiyat Oyuncak Çeşitleri 2,95 TL
Oyuncak Yarış Pisti 45,95 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası 26,95 TL
Oyun Hamuru Doğum Günü Seti 6,50 TL
Stem+A Çocuk Kitapları 3,95 TL
Kodlama Çocuk Kitapları 3,95 TL
Çocuk Okuma Kitapları 3,95 TL
Lisanslı Puzzle Çeşitleri 11,95 TL
1000 Parça Puzzle 16,95 TL
Dart Seti 25,95 TL
Alarmlı Masa Saati 13,95 TL
Lisanslı Toka Çeşitleri 3,95 TL
Karakter Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 49,95 TL
Karakter Lisanslı Pike 29,95 TL
Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Uzun Kol Pijama Takımı 21,95 TL
Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Bornoz 34,95 TL
Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Atlet 6,95 TL
Lisanslı Erkek Çocuk Boxer 5,95 TL
LOL Sürpriz Top İçinde Kız Çocuk Tişört 17,95 TL
Lisanslı Kız Çocuk Slip 2'li 6,95 TL
Marie Claire Çocuk Pamuklu Üçgen Sütyen 12,95 TL
Yuvarlak Borcam Tepsi 32cm 24,95 TL
Termisil Tencere 34,95 TL
Seramik Servis Sunum Seti 5'li 17,50 TL
Paşabahçe Su Şişesi 1000 cc 9,95 TL
Paşabahçe Tereyağlık 480cc 9,95 TL
Asılabilir Dolap İçi Düzenleyici 4,50 TL
Askı Çeşitleri 4,95 TL
Kapaklı Kase 14,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL
Vinto Kapaklı Kutu 4,95 TL
Katlanır Kasa 4,95 TL
Organizer Sepet 4,95 TL
Un Eleği 9,95 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 9,95 TL
Sinbo Sto-6710 Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,50 TL
A101 18-24 NİSAN 2020 HAFTA SONUNA ÖZEL AKTÜEL ÜRÜNLER
Doğuş Keyif Bahçesi Siyah Çay 1000 g 23,95 TL
Danet Dana Fermente Sucuk 500g 23,95 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz 1 Kg 24,95 TL
Milka Oreo'lu Çikolata 100g 4,25 TL
Dr.Oetker Krem Şanti 3x75g 6,95 TL
Billur Tuz 500 g 3,45 TL
Nimet / Feast Dondurulmuş Soğan Halkası 450g 4,95 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 8,95 TL
Silk&Blue Külotlu İnce Çorap 2,50 TL
Soffio Mini Paket Bebek Bezi Çeşitleri 5,45 TL
Namet Yemeklik Dana Pastırma 200g 15,95 TL
Polonez Yemeklik Dana Pastırma 150g 11,95 TL
La Vache qui rit Krem Peynir 400 g 13,95 TL
Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri 600 g 22,95 TL
Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 6,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Cumhuriyet / Namet Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 75g 8,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)